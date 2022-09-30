30/09/22 - 13:12 pm


Администрация

Нет новых сообщений Объявления и новости

29 Сообщений
7 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: Новости сайта
09 Февраль 2021, 18:34:12

Нет новых сообщений Музыкальный Перекрёсток и Информационный портал шансона

6 Сообщений
4 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: Добавляем тип носите...
27 Февраль 2020, 19:23:18

Нет новых сообщений Тех.помощь и вопросы по организации работы сайта

59 Сообщений
11 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: Невозможно зайти на ...
02 Октябрь 2021, 21:02:52

Каталоги

Нет новых сообщений Каталоги русской музыки

Модератор: Sam MC

1029 Сообщений
28 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: А
10 Апрель 2021, 17:58:46

Нет новых сообщений Каталоги зарубежной музыки

Модератор: valius5

382 Сообщений
27 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: 1 - 1000 и А - Я
10 Июль 2021, 10:42:09

Нет новых сообщений Каталоги биографий

Модератор: valius5

218 Сообщений
31 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: A - I
12 Ноябрь 2021, 20:42:04

Нет новых сообщений Каталоги видео

Модератор: валерий21

90 Сообщений
9 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: Каталог раздела "Бол...
15 Декабрь 2020, 16:17:06

Музыка

Нет новых сообщений Альбомы шансона

Шансон, Авторская и Военная песня (альбомы)

Модераторы: zelenogradsky, Sam MC

31327 Сообщений
14928 Тем

Последний ответ от Корф
в Паровой Сергей - Жизнь к...
Вчера в 14:02:49

Нет новых сообщений Сборники шансона

Шансон, Авторская и Военная песня (сборники)

Модератор: Moderator

3272 Сообщений
1570 Тем

Последний ответ от витос 72
в VA 2022 - Русский Шансон...
23 Сентябрь 2022, 18:41:14

Нет новых сообщений Страничка Максима Кравчинского

Модератор: Sam MC

153 Сообщений
143 Тем

Последний ответ от Sam MC
в ПЕСНИ ПРО ДЕНЬГИ. 10 ХИТ...
25 Август 2022, 12:11:17

Нет новых сообщений Эстрадная музыка

Модератор: Moderator

4367 Сообщений
2100 Тем

Последний ответ от black-rook
в Таня Буланова и DJ ЦВетк...
26 Сентябрь 2022, 12:40:57

Нет новых сообщений Русский Рок

Модератор: Moderator

1992 Сообщений
925 Тем

Последний ответ от Moderator
в Re: гр. 'Кипелов'_2021 -...
01 Сентябрь 2022, 17:12:50

Нет новых сообщений Фолк и Этнос, Романсы

Модератор: Moderator

2053 Сообщений
982 Тем

Последний ответ от Корф
в Димитриевич Алеша и Валя...
Сегодня в 05:38:44

Нет новых сообщений Инструментальная музыка

Модератор: valius5

4191 Сообщений
1870 Тем

Последний ответ от valius5
в Encinas Jose Luis 2010 ...
Сегодня в 06:53:44

Нет новых сообщений Электронная музыка

Модератор: valius5

1412 Сообщений
651 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: Avgerinos Paul 2015 ...
26 Сентябрь 2022, 14:36:34

Нет новых сообщений Классическая музыка

Модератор: valius5

929 Сообщений
402 Тем

Последний ответ от valius5
в VA 2017 - New Contempora...
27 Сентябрь 2022, 07:30:29

Нет новых сообщений Джаз и Блюз

Модератор: valius5

1610 Сообщений
726 Тем

Последний ответ от valius5
в Easy Listening 2017 - 10...
Сегодня в 07:39:47

Нет новых сообщений Музыка для детей

Модератор: valius5

260 Сообщений
123 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: VA 1997 - Лукоморье....
18 Сентябрь 2022, 16:11:02

Нет новых сообщений Неформат

Модератор: valius5

400 Сообщений
187 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: В.Шекспир. Двенадцат...
27 Март 2022, 14:46:06

Нет новых сообщений Юмор в мр3

Модератор: valius5

93 Сообщений
44 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: Хенкин Владимир - 2L...
31 Март 2021, 11:27:59

Нет новых сообщений Зарубежная эстрада

Модератор: valius5

3094 Сообщений
1394 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: Edurne 2015 - Adrena...
26 Сентябрь 2022, 14:51:25

Нет новых сообщений Зарубежный рок

Модератор: valius5

3646 Сообщений
1528 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: VA 2016 - Classic Ro...
26 Сентябрь 2022, 14:54:58

Нет новых сообщений Зарубежный шансон

Модератор: valius5

616 Сообщений
306 Тем

Последний ответ от valius5
в Re: Eskelina 2017 - La V...
18 Сентябрь 2022, 16:17:57

Нет новых сообщений Новинки

781 Сообщений
560 Тем

Последний ответ от Светлана
в Копоть Валерий - Телогре...
25 Июль 2022, 10:15:57

Биографии и видеоклипы

Нет новых сообщений Биографии исполнителей

Модератор: valius5

11433 Сообщений
5474 Тем

Последний ответ от valius5
в Cummings Albert
Вчера в 06:48:54

Нет новых сообщений Видеоклипы, концерты, выступления, видео с youtube

Модератор: валерий21

3833 Сообщений
995 Тем

Последний ответ от валерий21
в Шансон на зоне
19 Сентябрь 2022, 15:48:24

Музыкальная гостиная

Нет новых сообщений Официальные сайты исполнителей

28 Сообщений
28 Тем

Последний ответ от Светлана
в А
21 Июль 2019, 12:58:43

Нет новых сообщений Гостиная для исполнителей

Знакомимся с исполнителями. Информация "из первых рук"

676 Сообщений
50 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: Горшков Андрей и гру...
16 Апрель 2020, 14:31:45

Нет новых сообщений Наше творчество

Здесь вы можете опубликовать свои стихи, песни и т.п.

362 Сообщений
7 Тем

Последний ответ от zakko2009
в Re: Творчество Владимира...
24 Сентябрь 2022, 17:48:27

Нет новых сообщений Музыкальные посиделки

Новости музыкальной жизни, разговоры о музыке

500 Сообщений
13 Тем

Последний ответ от Helenyarik
в Re: Какую музыку ты слуш...
27 Сентябрь 2022, 20:30:04

Нет новых сообщений Понравилась песня? Поделись!

Публикуем любимые песни и видеоролики

62 Сообщений
55 Тем

Последний ответ от Finland
в Алёна Ирина - Мир в наши...
15 Июнь 2022, 20:40:45

Нет новых сообщений Аллея памяти

Земной путь краток, память вечна

170 Сообщений
80 Тем

Последний ответ от Светлана
в Re: Умер Борис Моисеев
Вчера в 14:46:36

За решёткой

Нет новых сообщений Там по периметру горят огоньки

Обзор мест заключений СССР и России

Модератор: valius5

611 Сообщений
611 Тем

Последний ответ от valius5
в СИЗО-1 Ростовский центра...
25 Сентябрь 2022, 15:23:42

Нет новых сообщений Человек в телогрейке

Жизнь в местах заключения

Модератор: valius5

394 Сообщений
392 Тем

Последний ответ от valius5
в Ахто Леви-ЗАПИСКИ СЕРОГО...
24 Июль 2022, 15:19:50

Нет новых сообщений Воровская музыка

Воровские законы, знаки, татуировки, жаргон и т.д.

Модератор: valius5

427 Сообщений
426 Тем

Последний ответ от valius5
в Мясник Вадим Акчурин
Вчера в 14:43:27

Нет новых сообщений Мы бежали с тобою

Побеги из мест заключений, интересные случаи, знаменитые сидельцы

Модератор: valius5

343 Сообщений
341 Тем

Последний ответ от valius5
в Генрих Люшков
15 Май 2022, 15:20:11

Нет новых сообщений Листая прошлого страницы

ГУЛАГ, "сучьи войны" и т.д

Модератор: valius5

511 Сообщений
505 Тем

Последний ответ от valius5
в Петр Якубович - В мире о...
15 Сентябрь 2022, 14:54:33

Нет новых сообщений Goodbye, my love

Обзор мест заключений зарубежных стран

Модератор: valius5

546 Сообщений
545 Тем

Последний ответ от valius5
в Плавающие тюрьмы в Англи...
26 Август 2022, 15:30:23

Беседка

Нет новых сообщений Литературный раздел

Модератор: Helenyarik

699 Сообщений
12 Тем

Последний ответ от Helenyarik
в Re: Иронические стихи
Вчера в 18:47:25

Нет новых сообщений Кулинарный раздел

Модератор: Helenyarik

229 Сообщений
25 Тем

Последний ответ от Helenyarik
в Re: Маленькие бытовые хи...
31 Декабрь 2021, 18:57:16

Нет новых сообщений Братья наши меньшие

Модератор: Helenyarik

695 Сообщений
8 Тем

Последний ответ от Helenyarik
в Re: Рассказы о животных
28 Сентябрь 2022, 20:34:48

Юмор и развлечения, игры

Нет новых сообщений Юмор и развлечения

Модератор: Helenyarik

5508 Сообщений
35 Тем

Последний ответ от Helenyarik
в Re: Воскресенье...Посмеё...
Вчера в 18:37:34

Нет новых сообщений Форумные игры

Модератор: Helenyarik

4607 Сообщений
33 Тем

Последний ответ от Кочевник
в Re: Словосочетания
Сегодня в 10:36:02

  • Нет новых сообщений
  • Перенаправление

МУЗПЕРЕКРЁСТОК - Информационный центр

Последние сообщения Последние сообщения

Easy Listening 2017 - 100 Popular Jazzing CD4 (320) от valius5 (Джаз и Блюз)
Сегодня в 07:39:47
Encinas Jose Luis 2010 - Guitarras Y Lobos (320) от valius5 (Инструментальная музыка)
Сегодня в 06:53:44
Димитриевич Алеша и Валя - Две гитары, 2004 год, CD от Корф (Фолк и Этнос, Романсы)
Сегодня в 05:38:44
Re: Иронические стихи от Helenyarik (Литературный раздел)
Вчера в 18:47:25
Re: Умер Борис Моисеев от Светлана (Аллея памяти)
Вчера в 14:46:36
Мясник Вадим Акчурин от valius5 (Воровская музыка)
Вчера в 14:43:27
Паровой Сергей - Жизнь коротка, 2000год, МС от Корф (Альбомы шансона)
Вчера в 14:02:49
Cummings Albert от valius5 (Биографии исполнителей)
Вчера в 06:48:54
Cramer Floyd от valius5 (Биографии исполнителей)
Вчера в 06:22:37
И. Ребров и Т. Иванова - Трактирщик, налей-ка ты нам водки, с анс. Чайка, 2007 г от Корф (Альбомы шансона)
Вчера в 06:07:45

Статистика форума Статистика форума

99728 Сообщений в 38320 Тем от 405 Пользователей. Последний пользователь: knevzorov
Последнее сообщение: "Re: Словосочетания" ( Сегодня в 10:36:02 )
Последние сообщения на форуме.

Сейчас на форуме Сейчас на форуме

95 Гостей, 0 Пользователей

Максимум онлайн сегодня: 124. Максимум онлайн за все время: 291 (01 Март 2022, 04:14:50)

Сейчас на форумеПользователи, посетившие форум за последние 24 часа

Всего: 24

Яндекс.Метрика